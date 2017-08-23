إحالة مغتصب الطفلة الباكستانية للنيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أحالت شرطة محافظة الطائف، مغتصب الطفلة الباكستانية ” سجا ” إلى النيابة العامة، بعد القبض عليه واعترافه بجريمته.

وطالبت والدة الطفلة، بتطبيق أقصى عقوبة بالجاني وهو مقيم إفريقي، مبينين أن ابنتهم باتت تخاف من كل شيء أو حتى الحديث مع أي شخص غريب، موضحة أنها لن ترضى بأقل من القصاص وأن تشاهد تلك اللحظة بعينها، مشيرة أن الجاني كان جارهم قبل شهور عدة حتى انتقلت أسرته إلى مكان آخر، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشفت مصادر أن المُتهم سجلت بحقه جرائم أخرى من قضايا سرقة ونشل، موضحةً أنه أحيل إلى دار الملاحظة ومنها إلى النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ اللازم بشأنه.