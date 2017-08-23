الكشف عن موقف عمر السومة من المشاركة في موقعة بيرسيبوليس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، حجم إصابة لاعب فريق الأهلي عمر السومة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس الإيراني أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت المصادر، أن إصابة اللاعب السوري ليست خطيرة، وسيمكنه المشاركة في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 12 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة هاتريك.

وتعرض السومة لشد بسيط في عضلة الفخذ الأيمن، طلب على إثرها تبديله في منتصف الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفين لكل منهما.