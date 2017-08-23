موعد الإعلان عن نتائج التحقيق مع منشأة فصلت موظفيها بشكل جماعي - صحيفة صدى الالكترونية

موعد الإعلان عن نتائج التحقيق مع منشأة فصلت موظفيها بشكل جماعي
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة خالد أبا الخیل، أن الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة مع المنشأة التي فصلت موظفین سعوديین بشكل جماعي من العمل خلال أيام قليلة.
وأكد أبا الخيل، في مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية “، أمس الثلاثاء، أن العمل اتخذت الإجراءات النظامية في تلك القضية؛ حيث تعاملت مع شكوى العاملين وقامت بالتأكد منها من خلال مراجعة أوراق المنشأة وكل المستندات، واتضح قيامها بفصل مجموعة من العاملين الشبان ممن قضوا سنوات طويلة بداخلها، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت نشاط المنشأة وتواصل التحقيق مع المسؤولين فيها حول الواقعة.
فيديو | متحدث العمل والتنمية لـ #الإخبارية: خلال أيام سيتم إعلان نتائج التحقيق مع المنشأة التي فصلت مواطنين بشكل جماعي. pic.twitter.com/t7Zdkw1lSb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2017
القرشي[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا رجال لا يطق لكم عرق بس لو المؤسسات والشركات ضاربين لكم حساب والله ما كان أتجرأوا على الخصم
من راتب الموظف السعودي إلا بعد إستكمال جميع الإجراءات القانوية مو عاد فصل وطي قيده في المنشأة .
هذا إنتوا يا مسؤولين ما تتحركون إلا إذا المشكلة ظهرت على السطح وبدأت تتحول إلى قضية رأي عام ولا
لو مافي أحد سمع عنها أو الصحافة ماكتبت عنها والله إنكم ما تتحركون قيد أُنملة .. خلو عنكم الهياط بس .