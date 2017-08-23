موعد الإعلان عن نتائج التحقيق مع منشأة فصلت موظفيها بشكل جماعي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة خالد أبا الخیل، أن الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة مع المنشأة التي فصلت موظفین سعوديین بشكل جماعي من العمل خلال أيام قليلة.

وأكد أبا الخيل، في مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية “، أمس الثلاثاء، أن العمل اتخذت الإجراءات النظامية في تلك القضية؛ حيث تعاملت مع شكوى العاملين وقامت بالتأكد منها من خلال مراجعة أوراق المنشأة وكل المستندات، واتضح قيامها بفصل مجموعة من العاملين الشبان ممن قضوا سنوات طويلة بداخلها، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت نشاط المنشأة وتواصل التحقيق مع المسؤولين فيها حول الواقعة.