بالفيديو.. قوات أمن الحج تكشف مسارات الطرق للحجاج هذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد الضبيب، عن وضع خطة مرورية عامة لموسم الحج هذا العام، مشيرا إلى حدوث بعض التغييرات في الخطة عن الأعوام الماضية بسبب تغيير نمط إسكان الحجاج.

وأكد الضبيب خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمن العام بمشعر منى، أنه جرى تخصيص المسار الجنوبي ومسار القطار لحجاج دول الخليج والدول العربية، كما خصص لحجاج جنوب آسيا طريق 56 ” طريق الجوهرة ” والطرق الفرعية المجاورة له.

وأوضح أنه تم تخصيص طريق 62 ” سوق العرب ” لحجاج الدول العربية، كما خصص الإسكان لهم على جميع المشاعر الثلاثة لسهولة تنقلهم بالرد والردين الذي أثبت جدواه من خلال التجارب الميدانية.