الجوازات: لا يسمح بنقل كفالة المرافقين بين أفراد أسرة المقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات: لا يسمح بنقل كفالة المرافقين بين أفراد أسرة المقيمين
شددت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تمنع نقل كفالة المرافقين بين أفراد الأسرة الواحدة من المقيمين، سواء كان الأب والأم أو غيرهما.
وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ردا على استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية نقل كفالة طفل مرافق للأب على والدته التي تحمل إقامة عمل بعد تسجيل حالة خروج نهائي لرب الأسرة، إن ” التعليمات لا تسمح بذلك “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة
بداءت عمليات التحايل-لايمر ع الجوازات مثل ذلك -الهدف من القرار الدفع او السفر-
بسيط123[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 21 دقيقة
في الحديث “الدين النصيحة” ..وأنا أقول انطلاقاً من هذا الحديث وتبرئة للذمة أن هذه القرارات فيها ضرر كبير على كثير من الناس وفيها تفريق وتشتيت كثير من الأسر إما بطلاق أو هجرة ..خصوصاً لعوائل مسلمين بعضهم فوق 80 سنة وهم معنا ونعرفهم ويعرفوننا، فأقول من أهم واجبات ولي الأمر المسلم بل أي مسؤول مسلم تولى من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً هو الرفق بهم ما أمكن الى ذلك سبيلا وتسهيل الأمور عليهم ..وصدقوني لم يجعل الله تعالى فيما حرم علاجاً لأي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة..اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد..