الجوازات: لا يسمح بنقل كفالة المرافقين بين أفراد أسرة المقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شددت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تمنع نقل كفالة المرافقين بين أفراد الأسرة الواحدة من المقيمين، سواء كان الأب والأم أو غيرهما.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ردا على استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية نقل كفالة طفل مرافق للأب على والدته التي تحمل إقامة عمل بعد تسجيل حالة خروج نهائي لرب الأسرة، إن ” التعليمات لا تسمح بذلك “.