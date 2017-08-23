التعليم توضح أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الخمس المقبلة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن أبرز ملامح التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في جلسته أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبارات النهائية في العامین الدراسيين المقبلین ستكون قبل شھر رمضان المبارك، كما ستكون في الأعوام الثلاثة التي تليها بعد عيد الفطر، على أن تتخلل تلك الأعوام الثلاثة فترة دراسة في شهر رمضان تتراوح مدتها بين 14 إلى 20 يوما.

وأضافت أن الفصل الدراسي في العامين المقبلين سيكون 15 أسبوعا، فيما سيبلغ في الأعوام الدراسية الثلاثة التي تليها 16 أسبوعا، موضحة أن الإجازة بين الفصلين في العامين الدراسيين المقبلين ستكون أسبوعاً واحداً، على أن ترتفع إلى أسبوعين في الأعوام الثلاثة التي تعقبها، وأن عدد أيام الإجازات خلال العامين الدراسيين المقبلين سيكون 10 أيام، فيما ستتراوح خلال سنوات الدراسة الثلاث التي تليها بين 33 إلى 40 يوماً.