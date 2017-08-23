الوزراء يحدد آلية فصل الضباط غير اللائقين صحيا من الخدمة العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حدد مجلس الوزراء، بجلسته الأسبوعية التي ترأسها نائب خادم الحرمین الشريفین الأمیر محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، آلية فصل الضباط غير اللائقين صحيا من الخدمة العسكرية.

وتنهى خدماتهم وفقا لما ورد في نظام خدمة الضباط من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية.

وقرر المجلس صرف مكافأة شهرية غير مستردة للمفصولين تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم، تعويضاً لهم عن إيقاف صرف رواتبهم وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.

كما قرر المجلس أن تصرف الجهات العسكرية تلك المكافأة لجميع الضباط الذين أوصي مسبقاً بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية، وتوقفت رواتبهم الشهرية تمهيداً للانتهاء من الإجراءات بسبب عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية، وذلك اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر.