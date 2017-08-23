النقل: طرق المملكة أطول من محيط الكرة الأرضية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة النقل، أن طرق المملكة الرئيسية مجتمعة، تعد أطول من محيط الكرة الأرضية، حيث إن مجموع أطوالها يعادل دورة ونصف حول الكرة الأرضية.

وأوضحت الوزارة أن الطرق المفردة في المملكة يبلغ مجموع أطوالها 49 ألف كلم، والطرق المزدوجة 12 ألف كلم، فيما يبلغ مجموع أطوال الطرق السريعة 5 آلاف كلم، بمجموع 66 ألف كلم هو مجموع أطوال جميع الطرق في المملكة، مبينة أن هذه الطرق تعد أطول من محيط الكرة الأرضية البالغ نحو 40 ألف كلم.