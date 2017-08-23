النقل: طرق المملكة أطول من محيط الكرة الأرضية - صحيفة صدى الالكترونية

النقل: طرق المملكة أطول من محيط الكرة الأرضية
أكدت وزارة النقل، أن طرق المملكة الرئيسية مجتمعة، تعد أطول من محيط الكرة الأرضية، حيث إن مجموع أطوالها يعادل دورة ونصف حول الكرة الأرضية.
وأوضحت الوزارة أن الطرق المفردة في المملكة يبلغ مجموع أطوالها 49 ألف كلم، والطرق المزدوجة 12 ألف كلم، فيما يبلغ مجموع أطوال الطرق السريعة 5 آلاف كلم، بمجموع 66 ألف كلم هو مجموع أطوال جميع الطرق في المملكة، مبينة أن هذه الطرق تعد أطول من محيط الكرة الأرضية البالغ نحو 40 ألف كلم.
ههههههههههه ترقيع لتقصيرهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
يعني نفهم من كلامكم ياوزارة النقل انكم قائمين بدوركم على الاوجه الاكمل والا خائفين من مكافحة الفساد الحمدلله الدولة مو مقصرة معاكم لذلك تسوون سواة الامام اللي مدحوه بعد الصلاة وقال لهم هذا وانا ماتوضيت عملكم وضاعفوه الدولة مابخلت معاكم الله يعزها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يصلح الحال والاحوال