مدير عام تعليم مكة يفتتح برنامج الرفادة لضيوف الرحمن بثانوية الحديبية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بحجاج بيت الله الحرام؛ قائلا: ” إننا في هذا البلد العظيم وفِي هذه البقعة المقدسة قد أمتن الله علينا بأن نكون خدّاماً لضيوفه وقاصدي بيته الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار والذي نسأله سبحانه أن يرزقنا عظيم والثواب وحُسْن العمل “.

وقال الحارثي إن حكومة خادم الحرمين حفظه الله جعلت أعظم ما تقدمه وما تقوم به هذه الدولة هي رعاية الحرمين الشريفين وتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار وتسهيل الخدمات التي تُقدم لهم وينبغي أن يقوم أبناء هذه البلاد بهذا الواجب وهذا الشرف العظيم .

وأضاف: “نحن نفخر بأبناء مكة المكرمة الذين أدركوا أمور الرفادة والسقاية والضيافة لضيوف الرحمن وجعلوا جُل وقتهم خدمةً لهم حيث نراهم في المدارس والمساجد والطرقات يُساعدون حجاج بيت الله الحرام متسلحين بالإيمان والأخلاق الطيبة ووسطية الإسلام وتعلو على وجوههم الابتسامة الجميلة والتي تؤكد أن الشاب السعودي يضرب أروع الأمثلة للشباب المسلم في جميع أنحاء العالم محتسبين عظيم الأجر والثواب من الله على ما يقدمونه تُجاه ضيوف بيت الله الحرام وأثر ذلك التطوع في حياتهم الاجتماعية والعلمية فبركة هذه الأيام سينعكس بإذن الله على حياتهم ونحن نُفاخر بهم دائماً لأنهم في أشرف البقاع وأطهرها فالعالم كله ينظر إليهم بمنظار القدوة الحسنة للإسلام والمسلمين “.

وأثنى الحارثي على برنامج الرفادة وغيره من البرامج التي يقدمها أهالي مكة عامة ومنسوبي التعليم عاداً ذلك بالواجب لضيوف الرحمن الذين نسعد بهم ونتشرف بخدمتهم لكل ما يسهل ويساعد على أداء مشاعرهم ونسكهم والقيام بما أوجبه الله عليهم من فريضة الحج، متمنياً في ختام كلمته أن يتقبل الله منهم حجهم وأن يُعيدهم لديارهم وأهلهم سالمين غانمين.

جاء ذلك في افتتاح برنامج الرفادة لضيوف الرحمن تحت شعار ” خيمة المناسك” الذي تنفذه ثانوية الحديبية ممثلة في جماعة التوعية الإسلامية بالتعاون مع نادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء والذي يأتي في عامه الثالث عشر حيث يستمر هذا البرنامج لخمسة أيام يستقبل خلالها ضيوف الرحمن ويُقدم لهم كل مايسهم في أداء مناسكهم ومشاعرهم .

من جانب آخر قال مشرف نادي النشامى التطوعي الأستاذ صالح الزهراني أن نادي النشامى يتبع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والنادي ينفذ هذا البرنامج في عامه الثالث عشر تحت شعار ” خيمة المناسك “، وقال هذا العمل التطوعي يقوم به شباب مكة الذين لا يريدون عطاءً ولا شكوراً إلا الأجر من الله تعالى .

وأبان أن النادي يديره مجلس إداري ولجنة منفذة ولجان ميدانية يزيد عدد النشامى الملتحقين بالنادي على 30 شاباً منتظم و30 متعاون مضيفاً أن النادي له عددة محاور يعمل من خلالها البرنامج الاجتماعي والبرنامج التدريبي والبرنامج التربوي وبرنامج (بسمتك مسؤوليتي ) والذي يقدم ثلاث برامج لعمال البلد بمعسكر اللحيانية لقرابة 3 آلاف عامل فطور جماعي ووجبة السحور

وهدية العيد وكذالك أقام النادي برنامج (مكة ثروة سياحية) استهدف ارشاد 70 شاباً من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية لمدة أسبوع.