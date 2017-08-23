بالصور.. مواطنة توجه رسالة شديدة اللهجة للصحة: " أليس هذا مخجل لكم " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مواطنة توجه رسالة شديدة اللهجة للصحة: ” أليس هذا مخجل لكم “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لرسالة شديدة اللهجة ، قامت مواطنة بكتابتها وإلصاقها بعد أن أثار استياءها ” لوحة تعريفية ” بطوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ، حيث ترمز هذه اللوحة إلى أن دورة المياه ” أجلكم الله ” مشتركة للرجال والنساء.
وكتبت في رسالتها :” لا أعتقد أن دولة من دول العالم العظمى، يكون فيها دورة مياه واحدة يتناوب عليها الرجال والنساء ، ودولتنا من الدول العظمى ، ألا يكون هذا الأمر مخجل بالنسبة لكم !؟ ”
وأبدى مجموعة ممن شاهدوا تلك اللوحة استغرابهم ، أن كيف يوجد مثل هذا في بلد يتسم بالخصوصية ، وسعي دولتنا الحثيث في تقديم شتى سبل الراحة للمواطن في كل المنشآت.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 45 دقيقة
وهل هم يعرفون الخجل !!!
مع جل الإحترام لتوفيق الربيعة
الفساد ينخر جسد الصحة فهل من مغيث
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12438 ] نشر منذ 35 دقيقة
معليش غلطه من اللي علق اللوحه يمكن احد عمال الشركه
على فكره لا يوجد اختلاط في دورات المياه الا في باريس