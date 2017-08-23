بالصور.. مواطنة توجه رسالة شديدة اللهجة للصحة: " أليس هذا مخجل لكم " - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لرسالة شديدة اللهجة ، قامت مواطنة بكتابتها وإلصاقها بعد أن أثار استياءها ” لوحة تعريفية ” بطوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ، حيث ترمز هذه اللوحة إلى أن دورة المياه ” أجلكم الله ” مشتركة للرجال والنساء.

وكتبت في رسالتها :” لا أعتقد أن دولة من دول العالم العظمى، يكون فيها دورة مياه واحدة يتناوب عليها الرجال والنساء ، ودولتنا من الدول العظمى ، ألا يكون هذا الأمر مخجل بالنسبة لكم !؟ ”

وأبدى مجموعة ممن شاهدوا تلك اللوحة استغرابهم ، أن كيف يوجد مثل هذا في بلد يتسم بالخصوصية ، وسعي دولتنا الحثيث في تقديم شتى سبل الراحة للمواطن في كل المنشآت.