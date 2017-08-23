ترامب يتهم باكستان بتقديم ملاذ آمن للجماعات المسلحة - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديوهات متنوعة
ترامب يتهم باكستان بتقديم ملاذ آمن للجماعات المسلحة
نشر : منذ 3 ساعات
156
0
فيديوهات متنوعة
ترامب يتهم باكستان بتقديم ملاذ آمن للجماعات المسلحة
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