تيلرسون يعرب عن ارتياحه للهدوء في شبه الجزيرة الكورية - صحيفة صدى الالكترونية

تيلرسون يعرب عن ارتياحه للهدوء في شبه الجزيرة الكورية
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، عن ارتياحه إزاء الهدوء الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية، في الآونة الأخيرة.
وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي، عقده بمقر وزارته في واشنطن: ” أعتقد أنه تجدر الإشارة إلى أننا لم نر أي إطلاق صاروخي، أو أفعال استفزازية من جانب كوريا الشمالية، منذ تبني مجلس الأمن بالأمم المتحدة قراراتها بالإجماع “.
وتابع: ” يسرني أن أرى نظام بيونج يانج قد أظهر بكل تأكيد نوعاً من ضبط النفس لم تظهره فيما مضى “.
وأعرب تيلرسون عن أمله في أن يكون هذا الهدوء دلالة ” على أنهم مستعدون لكبح جماح أفعالهم الاستفزازية، وإننا بهذا نستبصر طريقنا نحو الحوار في وقت ما من المستقبل القريب “.
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