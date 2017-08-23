تيلرسون يعرب عن ارتياحه للهدوء في شبه الجزيرة الكورية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، عن ارتياحه إزاء الهدوء الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية، في الآونة الأخيرة.

وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي، عقده بمقر وزارته في واشنطن: ” أعتقد أنه تجدر الإشارة إلى أننا لم نر أي إطلاق صاروخي، أو أفعال استفزازية من جانب كوريا الشمالية، منذ تبني مجلس الأمن بالأمم المتحدة قراراتها بالإجماع “.

وتابع: ” يسرني أن أرى نظام بيونج يانج قد أظهر بكل تأكيد نوعاً من ضبط النفس لم تظهره فيما مضى “.

وأعرب تيلرسون عن أمله في أن يكون هذا الهدوء دلالة ” على أنهم مستعدون لكبح جماح أفعالهم الاستفزازية، وإننا بهذا نستبصر طريقنا نحو الحوار في وقت ما من المستقبل القريب “.