باريس سان جيرمان مندهش من مقاضاة برشلونة لنيمار - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

علق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمكتب القانوني للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، على بيان نادي برشلونة الإسباني بشأن رفع دعوى قضائية ضد اللاعب الكروي بعد رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

وأعرب النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الالكتروني، مساء أمس الثلاثاء، عن اندهاشه من موقف برشلونة، مشيرًا إلى أنه يحترم كل القواعد، وأنهم لم يخالفوا أية منها في صفقة انتقال نيمار.

وأكد المكتب القانوني لنيمار في بيانه ” تفاجأ الجميع ببيان برشلونة، ونؤكد حضورنا في جلسة المحكمة لإثبات قانونية رحيل نيمار من البارسا “.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد نيمار، يطالبه فيها بإرجاع مكافأة التجديد التي حصل عليها السنة الماضية ( 8.5 مليون يورو )، إضافة لتعويض خسائر نسبتها 10%.