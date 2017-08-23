السراج: نسعى لرفع الحظر عن الملاعب الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن الحكومة تعمل على رفع الحظر عن الملاعب لاستضافة المباريات المحلية والدولية ليعود الوضع الرياضي في ليبيا إلى طبيعته.

وأضاف السراج أنه رغم الأزمة التي تمر بها البلاد استطاع النادي الأهلي وأندية ليبية أخرى المساهمة الفعالة في بناء ثقافة المحبة وترسيخ قيم الوحدة والتسامح والتصالح، مؤكدا الحرص على ” توفير كل الدعم الذي يحتاجه النادي الأهلي وغيره من الأندية لتتبوأ المراكز المتقدمة التي تستحقها ولتحقق الانتصارات التي تسعد شعبنا “.

وأكد السراج أن للرياضة رسالة سامية في غرس مفاهيم الانتماء للوطن وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي والتنافس الشريف.

ويحظر الاتحادان الدولي “فيفا” والإفريقي “كاف” إقامة مباريات كرة القدم على الملاعب الليبية لسوء الأوضاع الأمنية، ويضطر المنتخب والأندية الليبية لإجراء المباريات على ملاعب خارج البلاد.