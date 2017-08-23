" الأدلاء " تعلن عدد الوفيات من الحجاج في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء كمال خليفة، أن عدد الحجاج المتوفين وصل إلى 72 حاجا وحاجة من جنسيات مختلفة، يرحمهم الله، بينما نوّم في المستشفيات 324 حاجاً وحاجة، حتى أمس الأول.

وأضاف أن الكادر الوظيفي في قسم الخدمات الإنسانية للمؤسسة يزيد على 150 موظفًا، منهم 13 من النساء يعملن في المستشفيات الحكومية، وأنه تم هذا العام تدشين 3 مكاتب متنقلة لخدمة الحجاج التائهين، فضلاً عن فرق الإرشاد الميدانية وتجهيز 4 مكاتب للرعاية الصحية موزعة على المستشفيات الحكومية والأهلية، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار خليفة إلى أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات إنسانية متميزة لضيوف الرحمن أثناء فترة إقامتهم، وحتى مغادرتهم، من خلال ثلاثة برامج متكاملة تعدها المؤسسة، وتعمل على تنفيذها بإجراءات تشغيلية مناسبة.