الرئيس المصري يبعث برسالة لرئيسة ليتوانيا حول تطوير العلاقات الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سلّم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتي، بشأن أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وتعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها شكري حاليًا إلى ليتوانيا، في إطار جولة شملت أيضًا كلا من روسيا وأستونيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، بأن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض مقترح إنشاء آلية للتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث والتي تضم بالإضافة إلى ليتوانيا كل من إستونيا ولاتفيا.

وأشار أبو زيد إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتطوير آفاق التعاون بين مصر وليتوانيا في المجالات كافة، خاصة في مجال السياحة والصناعة والطاقة المتجددة والاستثمارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.