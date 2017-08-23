الخارجية الأمريكية: نريد لأطراف أزمة قطر الجلوس على طاولة المفاوضات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمز، أهمية نزع فتيل أزمة قطر من خلال جلوس أطراف الأزمة معاً على طاولة المفاوضات.

وأوضح جيمز، في تصريحات لبرنامج ” بانوراما “، على قناة ” العربية “، ” الولايات المتحدة تعلق أهمية كبرى لنزع فتيل الأزمة، الأزمة القطرية الخليجية استغرقت وقتا طويلا، ووزير الخارجية يواصل جهوده لإنهاء هذه الأزمة.. فهو على اتصال مع الأطراف لنتوصل إلى إنهاء هذه الأزمة “.

وأضاف: ” في الآونة الخيرة رأينا نوع من التصعيد في الخطاب السياسي ونريد لكل الأطراف أن يجلسوا على طاولة المفاوضات “.