بالفيديو.. لص يسرق سيارة " كامري " باحترافية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سرقة لص لمحتويات سيارة ” كامري ” كانت متوقفة على جانب إحدى الطرقات في الرياض، بسهولة تدل على احترافيته في التعامل مع هذه المواقف.

وأظھر الفيديو، لصین يستقلان سیارة توقفت بجوار سیارة ” كامري “، حیث دار حولھا أحد اللصین، ثم توقف عند أحد أبوابھا وألقى على زجاج الباب مادة كیماوية لكي يلین، وبسھوله خلع زجاج باب الراكب الأمامي بدون إحداث أي صوت.

ودلف اللص بجسمه من نافذة الباب إلى داخل السيارة، بدلا من فتح باب السيارة خوفا من تشغيل جھاز الإنذار، واستغرق وقتا يبحث بداخلھا عن شيء ثمین ، فیما كان زمیله يراقب الطريق الذي بدا أنه حارة مغلقة.