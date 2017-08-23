صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين مع أحفاده - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع اثنين من أحفاده.

وأظهرت الصورة، الملك سلمان جالسا على كرسيه ويجلس بجواره حفيديه سلمان وخالد ابني الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقطة عفوية حفلت بالبساطة والأبوة.