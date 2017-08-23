صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين مع أحفاده - صحيفة صدى الالكترونية

صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين مع أحفاده
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع اثنين من أحفاده.
وأظهرت الصورة، الملك سلمان جالسا على كرسيه ويجلس بجواره حفيديه سلمان وخالد ابني الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقطة عفوية حفلت بالبساطة والأبوة.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوصيكم ونفسي بصيام عشر ذي الحجه
فغدا اولها وايامها خير من رمضان 🙏
الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوصيكم ونفسي بصيام عشر ذي الحجه
فغدا اولها وايامها خير من رمضان 🙏
الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوصيكم ونفسي بصيام عشر ذي الحجه
فغدا اولها وايامها خير من رمضان 🙏
الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوصيكم ونفسي بصيام عشر ذي الحجه
فغدا اولها وايامها خير من رمضان 🙏
الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد