معلم يحفر بئرا بنيجيريا صدقة جارية لمنسوبي مدرسة بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

حفر المعلم سلطان خالد الشمري، بئر ماء في نيجيريا، كصدقة جارية له ولكافة منسوبي مدرسة الفيصل المتوسطة بسكاكا، من طلاب ومعلمين وإداريين دون استثناء.

وأوضح الشمري: ” بعد أن كلفت بالعمل الإشرافي وهممت بتسليم إدارة المدرسة التي درست فيها طالبا وعملت فيها قائدا، فكرت مليا بما أُهدي من صاحبني طالبا وعلمني معلما وزملائي منسوبي المدرسة وأبنائي الطلاب فقررت أن يكون حفر البئر هديّتي “، وفقا لصحيفة الجزيرة.

وأضاف الشمري: ” أُشهد الله بأني نويت أجره صدقه جارية لي ولجميع من عمل ودرس في متوسطة الفيصل بسكاكا دون استثناء، فخزائن الله ملأى وعطاؤه غير محدود، اللهم تقبّل وثبّت الأجر فهذهِ هديّتي لكم فتقبّلوها بدعوة صادق “.

وكان الشمري، قد درس في مدرسة الفيصل المتوسطة، وعمل فيها قائدا لسنوات طويلة، وتم ترشيحه بالإشراف بإدارة تعليم الجوف.