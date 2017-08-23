ليستر سيتي يتأهل للدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تأهل فريق ليستر سيتي، مساء أمس الثلاثاء، إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد تغلبه على على مضيفه شيفلد يونايتد بأربعة أهداف لهدف.

سجل رباعية ليستر سيتي، ديماري غراي والجزائري إسلام سليماني –هدفين- والنيجيري أحمد موسى في الدقائق 52 و63 و67 و90، بينما جاء هدف شيفيلد الوحيد عن طريق كوالين لافري في الدقيقة 83.

وأسفرت بقية مباريات الثلاثاء، عن فوز كريستال بالاس على إبسويتش تاون بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب سندرلاند على كارلايل وكذلك بيرتن ألبيون على كارديف سيتي.

وتغلب أستون فيلا على ويجان بأربعة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب سوانزي سيتي على ميلتون كينز دونز ونوريتش سيتي على تشارلتون، وبرينتفورد على كوينز بارك رينجرز.

كما فاز دونكاستر روفرز على هال سيتي بهدفين دون رد، وميدلسبره على سكونثورب يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، وليدز يونايتد على نيو بورت بخمسة أهداف لهدف، ووست بروميتش ألبيون على أكرينجتون بثلاثة أهداف لهدف، وبريستول روفيرز على فولهام بهدف نظيف.