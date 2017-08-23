إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة الشواطئ الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أنقذت جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا، 22 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات المغربية والجزائرية كانوا على متن قاربين مطاطين قبالة سواحل مدينة الزاوية.

وأضاف الجهاز، أن عملية الضبط والإنقاذ قام بها خفر السواحل بمدينة الزاوية بالبحر المتوسط داخل المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ المهاجرين تمت على دفعتين.

وناشد الجهاز، السلطات المغربية والجزائرية العمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم طواعية والتواصل مع الجهاز لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين لتسهيل إجراءات عودتهم عبر مطار معيتيقة الدولي.