بالصور.. الهلال الأحمر تستقبل حجاج بيت الله بالهدايا - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

سعياً من هيئة الهلال الأحمر السعودي وامتداداً لخدمة الحاج والزائر طبياً وتوعوياً وفي إيصال روح الإخاء لحجاج بيت الله الحرام; قامت الهيئة باستقبال الحجاج في صالة المخصصة لهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتوزيع الهدايا والنصائح الاسعافية لحجاج بيت الله الحرام، أمس الثلاثاء.

وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات ولاة الأمر –حفظهم الله- بمتابعة معالي الرئيس الدكتور محمد عبدالله القاسم , وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.