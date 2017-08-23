 ساما تعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف العامة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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ساما تعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف العامة

ساما تعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف العامة
نايف السالم(صدى):

عممت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أمس الثلاثاء، قرار تعديل إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع إداراتها وفروعها والبنوك والمصارف العامة.
وأوضحت ” ساما ” أن إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية دوام الثلاثاء المقبل 29 أغسطس، وتنتهي الثلاثاء الذي يليه، لتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء 6 سبتمبر، بحسب بيان لوكيل المحافظ للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 28 دقيقة

شف شف الشركات الحين
هم الحين شايفين ودارين ان اجازة البنوك متى
بالعانيه مايروحوا ينزلوا رواتب لموظفين والقليل مخلصين شغلهم بدري بدري تفرجوا بس

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