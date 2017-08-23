ساما تعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف العامة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عممت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أمس الثلاثاء، قرار تعديل إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع إداراتها وفروعها والبنوك والمصارف العامة.

وأوضحت ” ساما ” أن إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية دوام الثلاثاء المقبل 29 أغسطس، وتنتهي الثلاثاء الذي يليه، لتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء 6 سبتمبر، بحسب بيان لوكيل المحافظ للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ.