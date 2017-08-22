بالصور.. نظارة إيفانكا ترامب تثير السخرية على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثارت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي، المثير للجدل، دونالد ترامب، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

جاء ذلك عقب نشر إيفانكا، ذات الـ35 عامًا، صورة جديدة لها مرتدية نظارات الحماية ضد إشعاعات الشمس الضارة، بينما ترصد أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ ٩٩ عامًا.

وانهالت التعليقات المتهكمة على إيفانكا وهيئتها المضحكة، بينما ترتدي النظارات الضخمة، ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد بل طالت والدها أيضًا، حيث سألها الممثل ” جاد أباتاو ” ساخرًا ما إن كان باستطاعتها النظر لعيني والدها الحادتين بهذه النظارات.