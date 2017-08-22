بالصور.. نظارة إيفانكا ترامب تثير السخرية على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. نظارة إيفانكا ترامب تثير السخرية على تويتر
أثارت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي، المثير للجدل، دونالد ترامب، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس.
جاء ذلك عقب نشر إيفانكا، ذات الـ35 عامًا، صورة جديدة لها مرتدية نظارات الحماية ضد إشعاعات الشمس الضارة، بينما ترصد أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ ٩٩ عامًا.
وانهالت التعليقات المتهكمة على إيفانكا وهيئتها المضحكة، بينما ترتدي النظارات الضخمة، ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد بل طالت والدها أيضًا، حيث سألها الممثل ” جاد أباتاو ” ساخرًا ما إن كان باستطاعتها النظر لعيني والدها الحادتين بهذه النظارات.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 6 ساعات
وش عليكم منها مركبة صطابات
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 ساعات
والله أشك ان احد من شبابنا ناظر وجهها ولا النظارة كلن يناظر النظارة الحلوب في صدرها استغفر الله العظيم
الله يرزقنا الحلوب بالجنة عقب سنينا الي ضاعت في صدر القطاوة الله يرحمها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16814 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3793 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊اشغلت االعالم الفاضيه😂ها الإيفانكا الله لايشغلنا الا بطاعته
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18447 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان من خلقها😍😍😍
انا الي كنت ابسعدها فحياتها
لكن ابويهود ماتلحق ورااااه شي😭😭😭😭