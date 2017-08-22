التعليم توضح بالأرقام خريطة توزيع طلبة الثانوية على الجامعات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني، للعام الدراسي 1438 /1439هـ، حيث قُبل أكثر من 77% من خريجي الثانوية العامة.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية في الجامعات بلغت أكثر من 334 ألف مقعد دراسي، خُصص منها 269 ألفًا للفصل الدراسي الأول، شُغلت منها 219 ألفًا في الجامعات الحكومية، مناصفة بين الذكور والإناث، 90% منها لبرامج البكالوريوس، و10% لبرامج كليات المجتمع.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل الدراسي الأول بلغت 50 ألف مقعد دراسي تقريبا، وُزعت حسب أقسام الكليات إلى 72% الكليات التقنية، و19% في الكليات التقنية العالمية، و9% في معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وأشار إلى تغطية 87% من المقاعد في الجامعات الحكومية، ولا تزال الجامعات تعمل على إجراءات الفرز لباقي المقاعد، فيما غُطيت جميع المقاعد المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبين أنه يضاف إلى ذلك ما تم قبوله في برامج الانتظام الجزئي للتعليم الإلكتروني التي تطرحها حصرا الجامعة السعودية الإلكترونية، كما لا تزال الجامعات والكليات الأهلية والقطاعات العسكرية تستقبل من تبقى من خريجي الثانوية العامة.

وأكد على إتاحة الفرصة لقبول حوالي 66 ألف طالب وطالبة في برامج الدبلومات المهنية والانتقالية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في شهر ربيع الأول القادم.