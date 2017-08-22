الحرائق تلتهم 32 ألف هكتار من غابات ولايات شرق ووسط الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أعلنت السلطات الجزائرية، أن الحرائق التي اندلعت في ولايات شرق ووسط الجزائر التهمت ما يربو عن 32 ألف هكتارا من الثروة الغابية خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو إلى 20 أغسطس الجاري.

وقال بو مسعود عبد الغني، نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات – بالجزائر في تصريح اليوم الثلاثاء – إن حجم خسائر الغابات بلغ 32 هكتارا وهي مرتكزة شرقي الجزائري – الذي يمثل 49% من مجموع المساحة الغابية للبلاد المقدرة بـ4 ملايين هكتار – وأرجع السبب الرئيسي في اندلاع الحرائق إلى إهمال الأفراد وعدم الوعي أثناء استخدام النيران في رحلاتهم وتجوالهم بالغابات.