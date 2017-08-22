لجنة الشؤون الإسلامية بالشورى تنتهي من مشروع مكافحة العنصرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، من دراسة مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى، أن المشروع سيكون قريبا على جدول أعمال المجلس.

وأضاف: ” مشروع نظام مكافحة العنصرية مقدم من عدد من الأعضاء وينطلق من المادة 12 للنظام الأساسي للحكم، وحرصنا على التأني في دراسة نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية، نظراً لانعكاسه على استقرار الوطن وسلامة المجتمع ” .