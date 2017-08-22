بالصور.. مدير عام الجوازات يجري جولة تفقدية بمنفذي البطحاء وسلوى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الثلاثاء، منفذي البطحاء وسلوى، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالوقوف ميدانياً على سير العمل في المنافذ للتأكد من تنفيذ خطط المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن.

رافقه خلال الزيارة، مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل، وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فيصل بن حمير البلعاسي ومدير جوازات منفذ البطحاء المقدم خالد بن سعيد القحطاني.

وجرى الوقوف خلال هذه الجولة على استعدادات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة، بعد ذلك تفقد اليحيى الصالة المخصصة لاستقبال الحجاج وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى العاملين بالمنفذ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.