مؤسسة البريد تصدر طابعا تذكاريا لـ " الحج " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت مؤسسة البريد طابعاً تذكارياً بمناسبة موسم حج هذا العام 1438هـ بعنوان ” الحج عبادة وسلوك حضاري ” .

وجاء الطابع يحمل صورة الكعبة المشرفة مزينا بكلمة لبيك اللهم لبيك ويحمل أعلى جانبه الأيمن شعار المملكة.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، أن الهدف من إصدار الطوابع التذكارية هو توثيق وإبراز الجهود الوطنية، والمناسبات المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشاراً واسعاً، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.