بالفيديو.. مواطن ينشئ مقهى على سطح منزله - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أنشأ مواطن في قرية الأقواز بني مازن القريبة من مدينة أبها بمنطقة عسير مشروعاً عائلياً؛ لاستضافة السياح والزوار الراغبين في الاستمتاع بالقهوة العربية ومنظر الوادي الأخضر والقرية الجميلة.

ويعتمد المواطن على زوجته وبناته الثلاث في إدارة مشروع المقهى الذي أنشأه على سطح منزله، حيث تأخذ بناته طلبات الزبائن، وتتكفل والدتهن بإعدادها، ويقدم المقهى المنزلي لزواره القهوة العربية وأصنافاً مختلفة من الحلوى.