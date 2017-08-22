زيدان يستعد لمواجهة خفافيش فالنسيا في الليجا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يستعد المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان لمواجهة لن تكون سهلة مع فريق فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحاول المدير الفني لفريق الريال تحقيق الانتصار لتستمر المسيرة الناجحة لفريقه، وهو يعلم أنه سيواجه خصما عنيدا لا يستهان به نجح في فرض التعادل على الملكي داخل معقله بالعاصمة الإسبانية في 4 من المواجهات السبعة الأخيرة، فيما فاز الريال في آخر مباراتين من الأربعة الأخيرة.

فبعد تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة (2-2) في مايو عامي 2014 و2015، كان الفوز الأول للميرينجي تحت قيادة المدرب الفرنسي، الجديد وقتها، زين الدين زيدان في نفس الشهر من عام 2016 بنتيجة (3-2)، ثم حصد الثلاث النقاط في ختام الموسم الماضي، 29 أبريل عام 2017 بنتيجة (2-1).

وخاض ” زيزو ” اللقاء الأخير بتشكيل مكون من الحارس كيلور نافاس، والمدافعين كارفاخال وراموس وناتشو ومارسيلو، ولاعبو الوسط كاسيميرو ومودريتش (واشترك بدلا منه لوكاس فاسكيز) وتوني كروس، والمهاجمين خاميس رودريجيز (أسينسيو) وكريم بنزيمة (ألفارو موراتا) وكريستيانو رونالدو.

وذكرت وكالة الأنباء الأسبانية أن مدرب الخفافيش سالفادور جونزاليز ” فورو ” اعتمد على تشكيلة تضم الحارس دييجو ألفيس، والمدافعين مارتين مونتويا وإزيكييل جاراي وإلياكيم مانجالا وأنطونيو لاتوري (خوسيه لويس جايا)، ولاعبي الوسط كارلوس سولير وداني باريخو وفابيان أورييانا (زكريا البقالي)، والمهاجمين منير الحدادي وناني (رودريجو) وسانتي مينا.

وفي هذه المباراة، تمكن كريستيانو رونالدو من وضع ريال مدريد في المقدمة (ق27) قبل أن يضيع ” الدون ” ركلة جزاء تمكن حارس الخفافيش من إبعادها (ق57)، وعقد باريخو الأمور في الدقائق الأخيرة بعدما أدرك التعادل لفالنسيا (ق82)، إلا أن مارسيلو أهدى الملكي نقاط المواجهة بعدها بأربع دقائق فقط مسجلا هدف الفوز.

وفي المقابل، لم يتمكن فريق فالنسيا من الفوز على الريال في معقله سانتياجو برنابيو، منذ حوالي تسعة مواسم، وكان ذلك تحديدا في الثالث والعشرين من مارس عام 2008، وفاز بها الخفافيش بنتيجة (2-3).