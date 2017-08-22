بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي
أطلقت طائرة دون طيار النار على كومة من النفايات التي علقت بكابلات التيار العالي في إحدى مدن الصين.
وأظهر مقطع فيديو متداول تحليق الطائرة بالقرب من الأسلاك ثم إطلاق النار على القمامة التي سقطت بعد أكثر من محاولة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب نهال مع اتجاه الريح ماهو عكسها ..
,, اللهب والدخان يرجع للطائره ,, وبعد عدة محاولان برضه مصر على ان يُعاكس الريح ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب تعال …^^
alfahd42[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 10 ساعات
صيني هداف
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 9 ساعات
اخر العلاج الكي
هههههههههه
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 9 ساعات
كيف اسلاك كهرباء ويطلقون النار؟!
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 2 ساعتين
دلاخه😅
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12438 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا تصرف اهبل لان النار بتحرق الاسلاك فالمفروض استعمل سلم سيارة المطافي واستعمل عصا لازاله ما علق بالاسلاك وانتهت المشكله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 10 دقائق
عمل متقدم -يخلون السلالم والعصي وما شابه لبعض الدول-