 بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي

بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي
بكين(صدى):

أطلقت طائرة دون طيار النار على كومة من النفايات التي علقت بكابلات التيار العالي في إحدى مدن الصين.

وأظهر مقطع فيديو متداول تحليق الطائرة بالقرب من الأسلاك ثم إطلاق النار على القمامة التي سقطت بعد أكثر من محاولة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 10 ساعات

طيب نهال مع اتجاه الريح ماهو عكسها ..

,, اللهب والدخان يرجع للطائره ,, وبعد عدة محاولان برضه مصر على ان يُعاكس الريح ,,

[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 10 ساعات

طيب تعال …^^

[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 10 ساعات

صيني هداف

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 9 ساعات

كيف اسلاك كهرباء ويطلقون النار؟!

[ عدد التعليقات: 12438 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا تصرف اهبل لان النار بتحرق الاسلاك فالمفروض استعمل سلم سيارة المطافي واستعمل عصا لازاله ما علق بالاسلاك وانتهت المشكله

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 10 دقائق

عمل متقدم -يخلون السلالم والعصي وما شابه لبعض الدول-

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