بالفيديو.. طائرة تطلق النار على قمامة علقت بكابلات التيار العالي - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أطلقت طائرة دون طيار النار على كومة من النفايات التي علقت بكابلات التيار العالي في إحدى مدن الصين.

وأظهر مقطع فيديو متداول تحليق الطائرة بالقرب من الأسلاك ثم إطلاق النار على القمامة التي سقطت بعد أكثر من محاولة.