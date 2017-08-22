يزيد الراجحي يعود إلى مطار كان بعد إقلاع طائرته - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وثق سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، مقطع فيديو جديد، نشره مؤخرًا، من داخل طائرة خاصة مستأجرة، هو ومجموعة من ” الخويا ” المرافقين له أثناء سفرهم من مدينة كان الفرنسية إلى لندن.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره اليوم الثلاثاء إقلاع الطائرة بالفعل إلى مدينة لندن، ولكن بعد رحلة جوية استغرقت ما يقارب الـ 10 دقائق، قال وليد الدواس، ” الخوي ” المقرب من الراجحي، أنه نسي نظارته في مطار كان وأنه يريد العودة بالطائرة لأجل ذلك.

واستجاب الراجحي له، وعاد بالطائرة إلى المطار، من أجل نظارة الدواس، بعد محاولات فاشلة في إقناعه بأخذ نظارة بديلة.