يزيد الراجحي يعود إلى مطار كان بعد إقلاع طائرته - صحيفة صدى الالكترونية

يزيد الراجحي يعود إلى مطار كان بعد إقلاع طائرته
وثق سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، مقطع فيديو جديد، نشره مؤخرًا، من داخل طائرة خاصة مستأجرة، هو ومجموعة من ” الخويا ” المرافقين له أثناء سفرهم من مدينة كان الفرنسية إلى لندن.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره اليوم الثلاثاء إقلاع الطائرة بالفعل إلى مدينة لندن، ولكن بعد رحلة جوية استغرقت ما يقارب الـ 10 دقائق، قال وليد الدواس، ” الخوي ” المقرب من الراجحي، أنه نسي نظارته في مطار كان وأنه يريد العودة بالطائرة لأجل ذلك.
واستجاب الراجحي له، وعاد بالطائرة إلى المطار، من أجل نظارة الدواس، بعد محاولات فاشلة في إقناعه بأخذ نظارة بديلة.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يعين على آخر الزمان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 6 ساعات
فنتاز الفناتيز ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 6 ساعات
من يتفشخر بهذه الطرق يستاهل تسقط به طيارته
alfahd42[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 6 ساعات
ومهوب لاقي من دعوات الناس خير
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18439 ] نشر منذ 6 ساعات
مبزره😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله والشكر لله . خل بالك ترى النعمه زواله . الله مثل ما عطا ياخذ .
ابو عبد الله[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات
يا صبر الارض بس
ترا ابن آدم كلما زادت فلوسه زاد حسابه
ثم وشلون صابرين عليه وتسفيله لهم !!!
وش الفايده من هالمقطع
بيجي له يوم يندم على تصوير هالخرابيط
سعد عيادة الشمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
عيّن خير يايزيد والعن الشيطان تراك بعيون وفكر الناس خوش رجال وترى الفيدوهات اللي الخاصة بحياتك مافيها الأّ
تنزيلك من عيوننا
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 33 دقيقة
عادي طيب رزقه 😊
لو عندنا مايملك سوينا زيه
كنت كل يوم بدوله 😊
تغداء في وحده واتعشى بالدوله الثانيه واتسوق من الثالثه 😁
الله يرزقنا