بالفيديو.. داعية مصري: " لو الدين بالعقل يبقى الزنا مش حرام " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الداعية المصري خالد الجندى، إن الإسلام يحترم العقل ويحث على التعقل والتدبر، مبينا أن المسائل الدينية أمور غير عقلية، مثل لماذا نطوف 7 مرات حول الكعبة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه ” لعلهم يفقهون ” ، المذاع على فضائية ” dmc ” ، أن المعتزلة والقرآنية والملحدين، يحاولون التشكيك فى المسائل الدينية، بحجة أنها غير عقلانية، موضحا: ” لو هناخد العقل فى مسائل الزنا.. نقول الزنا حرام ليه عشان اختلاط الأنساب، يرد عليك بالعقل يقولك الست اللى بزنى معاها شايلة الرحم، أزني براحتي بقى ” .

وأشار الجندى، إلى أنه فى حال دخول العقل فى الأفعال الشرعية كلها سيتم إلغاؤها، مشددا على أن وظيفة العقل تنفيذ أوامر الله وليس تبرير الأفعال الشرعية.