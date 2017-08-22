 بالفيديو.. داعية مصري: " لو الدين بالعقل يبقى الزنا مش حرام " - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. داعية مصري: ” لو الدين بالعقل يبقى الزنا مش حرام “

بالفيديو.. داعية مصري: ” لو الدين بالعقل يبقى الزنا مش حرام “
القاهرة(صدى):

قال الداعية المصري خالد الجندى، إن الإسلام يحترم العقل ويحث على التعقل والتدبر، مبينا أن المسائل الدينية أمور غير عقلية، مثل لماذا نطوف 7 مرات حول الكعبة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه ” لعلهم يفقهون ” ، المذاع على فضائية ” dmc ” ، أن المعتزلة والقرآنية والملحدين، يحاولون التشكيك فى المسائل الدينية، بحجة أنها غير عقلانية، موضحا: ” لو هناخد العقل فى مسائل الزنا.. نقول الزنا حرام ليه عشان اختلاط الأنساب، يرد عليك بالعقل يقولك الست اللى بزنى معاها شايلة الرحم، أزني براحتي بقى ” .

وأشار الجندى، إلى أنه فى حال دخول العقل فى الأفعال الشرعية كلها سيتم إلغاؤها، مشددا على أن وظيفة العقل تنفيذ أوامر الله وليس تبرير الأفعال الشرعية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32622 ] نشر منذ 1 ساعة

الإسلام معناه الإستسلام لأوامر الله وإتباعها بحذافيرها ، دون مناقشه ,, إنتهى ,,

,, لاعبث معها ولا فلسفه فارغه تودي الى التشكيك ,, والتشكيك هو ماارادوه الملاحده وأمثالهم ، لعنهم الله ,,

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 18 دقيقة

هاذا يحاول اباحة الزنا لاكنه مكسوف السبوع الجاي بيقول حلال لان هاذا النكره لم يبقا شي ماحلله

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