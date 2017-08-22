بالفيديو.. عامل يرش مبيد حشري على الخضروات والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو وجود حشرات في سوق عتيقة للخضار والفاكهة بالرياض، واستخدام العامل مبيدات للقضاء عليها برشها على الخضراوات مباشرة.

وبين مقطع الفيديو، كميات كبيرة من الحشرات الزاحفة، بين الخضراوات، فيما يحاول أحد البائعين مقاومتها وقتلها باستخدام مبيد حشري يرشه مباشرة على الخضراوات والفواكه، في تصرف مستفز.

وكشفت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء في بيان لها عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها تجاه مقطع ‏الفيديو‎.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الصحية أتلفت المنتجات الورقية المعروضة في سوق عتيقة، إضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، ووجهت إنذارا إلى الشركة المستثمرة والمشغلة لسوق ‏عتيقة.