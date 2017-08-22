بالصور.. أمراء ووزراء ومشايخ يعزون اسرة السبيعي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبلت أسرة السبيعي خلال الأيام الثلاثة الماضية مئات المعزين من الأمراء والوزراء والمسؤولين .

وتقدم ابراهيم بن محمد السبيعي بالشكر والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ا على المكالمة الهاتفية والتي واسى بها أبناء الفقيد والى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ارسال سموه برقية عزاء عبر فيها عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.

وشكر ابراهيم السبيعي جميع اصحاب السمو الامراء الملكي الوزراء وأمراء المناطق والى جميع اصحاب السمو الامراء الذين شاركو في العزاء بالحضور والاتصال وارسال البرقيات.

والى أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والداعية على حضورهم ودعائهم.

والى جميع معالي الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولي الدولة ورجال الاعمال وقيادات المؤسسات الخيرية والمثقفين وعموم المواطنين من داخل المملكة وخارجها على حضورهم ومواساتهم لأسرة الفقيد .

وإلى مقام الشيخ الوالد سليمان بن عبدالعزيز الراجحي على وقوفه معنا أيام العزاء.

سائلا الله جل في علاه بإن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء وأن يجعل كل ما بذلوه من دعاء في ميزان حسناتهم.

سائلا الله الكريم بأن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.