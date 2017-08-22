طبيب يضيف اسم والدته على " البزنس كارد " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قرر الطبيب سليمان السليمان تقديم نفسه على البطاقة التعريفية الخاصة بعيادته على أنه ليس برتبة ” استشاري ” فحسب، بل وأن والدته هي السيدة حصة الحصين، وذلك تفاعلاً مع موقف حدث بينه وبين ابن إحدى المريضات المراجعات لعيادته.

وأرجع السليمان، السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبته في نقد ثقافةٍ تحتقر المرأة وتتعارض مع النصوص الدينية التي أكدت على عظم مكانة الأم.