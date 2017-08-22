بالصور.. نائب وزير البيئة يستمع لمشاكل منسوبي الزراعة بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، زيارة تفقدية لمنطقة عسير، وفور وصوله زار منسوبي الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير.

والتقى بمدير ومنسوبي الفرع وتم مناقشة جدول الأعمال الخاص بالزيارة وسير العمل بالإدارة وطرح المعوقات في سير العمل وإمكانية معالجتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما صاحب زيارة المهندس منصور المشيطي، إقامة معرض بيئي زراعي لزراعة عسير شارك فيه عددٌ من المزارعين والمزارعات بالمنطقة وقد استمع إليهم وللمشاكل التي يواجهونها في المجال الزراعي.

وفي نفس السياق، ترأس المهندس منصور المشيطي الاجتماع التنسيقي للقطاعات والهيئات التي يرأسها الوزير وهي قطاع المياه وقطاع الزراعة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية لحماية البيئة وصندوق التنمية الزراعية.