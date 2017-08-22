سارة الودعانى تتفاجأ من المنتقبات - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 23
أغسطس
والله المنقبه اطيب منك ومن اخوانك، بنت ضايعه وتبي تثبت نفسها انها فلاويه السامجه
تسع سنوات عايشه بروحك ؟
انتي كذا تشوهين الاسلام وصورته بهذا الكلام امام العالم بدل ماتكونين مبشرة للاسلام صرتي منفره وهذا هدف اللبراليه الي شجعوك حتى لواختلفتي معهم في النقاب لورحتي الى عندهم بدون تصوير وتشهير وقلتي لهم نفس الكلام كان بتعرفين وقتها من القوية انتي ولاالمنقبات راح يمسحون بوجهك الارضيه والطاوله وبعدها شوفي من انظف وجهك ولا النقاب سلقه منفلته
الله يهديها ويصلح حالها
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محمد[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 6 ساعات
والله المنقبه اطيب منك ومن اخوانك، بنت ضايعه وتبي تثبت نفسها انها فلاويه السامجه
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 3 ساعات
تسع سنوات عايشه بروحك ؟
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي كذا تشوهين الاسلام وصورته بهذا الكلام امام العالم بدل ماتكونين مبشرة للاسلام صرتي منفره وهذا هدف اللبراليه الي شجعوك حتى لواختلفتي معهم في النقاب لورحتي الى عندهم بدون تصوير وتشهير وقلتي لهم نفس الكلام كان بتعرفين وقتها من القوية انتي ولاالمنقبات راح يمسحون بوجهك الارضيه والطاوله وبعدها شوفي من انظف وجهك ولا النقاب سلقه منفلته
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يهديها ويصلح حالها