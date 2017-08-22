 سارة الودعانى تتفاجأ من المنتقبات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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سارة الودعانى تتفاجأ من المنتقبات




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 6 ساعات

والله المنقبه اطيب منك ومن اخوانك، بنت ضايعه وتبي تثبت نفسها انها فلاويه السامجه

[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 3 ساعات

تسع سنوات عايشه بروحك ؟

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 3 ساعات

انتي كذا تشوهين الاسلام وصورته بهذا الكلام امام العالم بدل ماتكونين مبشرة للاسلام صرتي منفره وهذا هدف اللبراليه الي شجعوك حتى لواختلفتي معهم في النقاب لورحتي الى عندهم بدون تصوير وتشهير وقلتي لهم نفس الكلام كان بتعرفين وقتها من القوية انتي ولاالمنقبات راح يمسحون بوجهك الارضيه والطاوله وبعدها شوفي من انظف وجهك ولا النقاب سلقه منفلته

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يهديها ويصلح حالها

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