القبض على شاب قتل صديق والده - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على شاب قتل صديق والده
كشف رجال مباحث العاصمة الكويت غموض العثور على جثة مجهولة وملقاة أمام مستشفى الصباح اليوم الثلاثاء، وألقت القبض على المتهم في زمن قياسي.
وأوضح مصدر أمني كويتي أنه فور تلقي بلاغ العثور على الجثة، بدأ رجال مباحث ” الشويخ ” تحرياتهم ونجحوا في إلقاء القبض على الجاني، وهو شاب كويتي، 22 عامًا، برر فعلته الشنعاء بخلافٍ وقع بينه وبين الضحية، وهو صديق والده، ويبلغ من العمر 38 عاما، فسدد له عدة طعنات، ثم نقله إلي مستشفى الصباح لإسعافه، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 4 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
أم غمازه[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 8 دقائق
لاحول ولاقوة الا بالله