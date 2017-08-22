 القبض على شاب قتل صديق والده - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 22

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. القبض على شاب قتل صديق والده

القبض على شاب قتل صديق والده

القبض على شاب قتل صديق والده
خالد الظفيري(صدى):

كشف رجال مباحث العاصمة الكويت غموض العثور على جثة مجهولة وملقاة أمام مستشفى الصباح اليوم الثلاثاء، وألقت القبض على المتهم في زمن قياسي.

وأوضح مصدر أمني كويتي أنه فور تلقي بلاغ العثور على الجثة، بدأ رجال مباحث ” الشويخ ” تحرياتهم ونجحوا في إلقاء القبض على الجاني، وهو شاب كويتي، 22 عامًا، برر فعلته الشنعاء بخلافٍ وقع بينه وبين الضحية، وهو صديق والده، ويبلغ من العمر 38 عاما، فسدد له عدة طعنات، ثم نقله إلي مستشفى الصباح لإسعافه، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 4 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاحول ولا قوة إلا بالله.

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاحول ولا قوة إلا بالله.

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 8 دقائق

لاحول ولاقوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *