حمض الهيالورونيك يرطب الجلد ويجعله أملسا - صحيفة صدى الالكترونية

حمض الهيالورونيك يرطب الجلد ويجعله أملسا
أشارت دراسة قدمها المسئولون فى اكاديمية العلوم الفرنسية الخاصة بالتجميل ، إلى أن ” حمض الهيالورونيك ” يجعل الجلد أملسا و رطبا بدرجة كبيرة.
وأوضحت الدراسة أن استخدام هذا الحمض بصورة يومية بعد تنظيف الوجه – ولمدة أسبوع – يعطى الأحساس بالراحة ويساعد على ترطيب الجلد ويجعله أملسا، ليسترد الجلد نضارته ، حيث يعمل حمض ” الهيالورونيك ” على تقوية خلاياه، خاصة فى ظل تعرضه لحرارة جو الصيف وأشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة بالجلد.
ومن ناحية أخرى، أكدت خبيرة التجميل الفرنسية ” أورسيليا جرمانج ” ، من أكاديمية علوم التجميل، تمتع الكائنات البحرية بعدد من البروتينات – كتلك الموجودة فى غضاريف الأسماك – بقدرة على تأخير ظهور أعراض شيخوخة الجلد و تعويض النقص فى مادة ” الكولاجين ” اللازمة لمرونة الجلد، وهى المادة التى يفقدها الجلد تدريجيا مع التقدم فى العمر.
وأوضحت خبيرة التجميل الفرنسية، إحتواء ” الكولاجين البحرى ” على الحمض الأمينى القريب من الحمض الذى ينتجه الجسم، يجعله قادرا على زيادة المقاومة الطبيعية للأنسجة ويزيل التجاعيد ويجعل الجلد أملسا، إضافة إلى عنصر ” السيليكون البحرى ” ، الذى يمنع على صلابة و كثافة الجلد .
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7423 ] نشر منذ 7 ساعات
الحياھ معركة البعض فيها يقُود والبعضُ فيها يُقاد
فإنْ لَم تستَطِع آنْ تكونَ سيّدآ لِـ نفسِك فَلا تكنَ خَإدما لـ آلآخرين ..!
loloa.[ عدد التعليقات: 5287 ] نشر منذ 2 ساعتين
المنتجات البحرية للجلد بصفة عامة جميله لكن ترطيب البشرة والاهتمام فيها له عدة طرق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 6 دقائق
يرطبه واحدن خابره
هههههههههههههههههههههههههههههههه