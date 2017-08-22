حمض الهيالورونيك يرطب الجلد ويجعله أملسا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أشارت دراسة قدمها المسئولون فى اكاديمية العلوم الفرنسية الخاصة بالتجميل ، إلى أن ” حمض الهيالورونيك ” يجعل الجلد أملسا و رطبا بدرجة كبيرة.

وأوضحت الدراسة أن استخدام هذا الحمض بصورة يومية بعد تنظيف الوجه – ولمدة أسبوع – يعطى الأحساس بالراحة ويساعد على ترطيب الجلد ويجعله أملسا، ليسترد الجلد نضارته ، حيث يعمل حمض ” الهيالورونيك ” على تقوية خلاياه، خاصة فى ظل تعرضه لحرارة جو الصيف وأشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة بالجلد.

ومن ناحية أخرى، أكدت خبيرة التجميل الفرنسية ” أورسيليا جرمانج ” ، من أكاديمية علوم التجميل، تمتع الكائنات البحرية بعدد من البروتينات – كتلك الموجودة فى غضاريف الأسماك – بقدرة على تأخير ظهور أعراض شيخوخة الجلد و تعويض النقص فى مادة ” الكولاجين ” اللازمة لمرونة الجلد، وهى المادة التى يفقدها الجلد تدريجيا مع التقدم فى العمر.

وأوضحت خبيرة التجميل الفرنسية، إحتواء ” الكولاجين البحرى ” على الحمض الأمينى القريب من الحمض الذى ينتجه الجسم، يجعله قادرا على زيادة المقاومة الطبيعية للأنسجة ويزيل التجاعيد ويجعل الجلد أملسا، إضافة إلى عنصر ” السيليكون البحرى ” ، الذى يمنع على صلابة و كثافة الجلد .