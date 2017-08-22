⁠⁠⁠⁠⁠التقاط وتبادل الصور عبر مواقع التواصل يحسن الذاكرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة جديدة نشرت في عدد أغسطس من مجلة ” علم النفس ” أن التقاط الصور وطرحها على وسائل التواصل الإجتماعى يمكن أن يعمل على تحسين الذاكرة الخاصة بك.

ووجد الباحثون فى جامعة واشنطن أن الأشخاص الذين التقطوا صورا خلال زيارة المتحف كانوا أفضل بنسبة 7 في المائة فى تذكر الأشياء، من الأشخاص الذين قاموا بالزيارة دون إلتقاط صور ..حتى لو لم ينظر المشاركون إلى الصور بعد ذلك، فإن ذاكرتهم لما رأوه لا تزال أفضل بكثير من أولئك الذين لم يلتقطوا أي صور، فضلا عن تعزيز الذكريات من تجارب ممتعة مع الأصدقاء.

وقد قسمت الدراسة مجموعة من 294 مشاركا لإعطاء نصف القدرة على التقاط ما يصل إلى عشر صور في زيارة للمتحف، و النصف الآخر تعايشوا مع زيارة المتحف دون إلتقاط الصور.

وبعد الزيارة ، استطاع أولئك الذين التقطوا صورا فوتوغرافية و شاركوا بها على مواقع التواصل الإجتماعى وموقع تبادل الصور ” إنستجرام ” ، أن يتذكروا ما رأوه أفضل بنسبة 7 في المائة في مسابقة الاختيار من بين أولئك الذين لم يحصلوا على ذلك.