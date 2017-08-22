⁠⁠⁠⁠⁠المواد الكيميائية فى بكتيريا الأمعاء تحفاظ على الحيوية بـ " الشيخوخة " - صحيفة صدى الالكترونية

المواد الكيميائية فى بكتيريا الأمعاء تحفاظ على الحيوية بـ ” الشيخوخة “
كشف بحث طبى جديد أن الجزيئات التى تفرزها البكتيريا فى المعدة يمكن ان تحسن نوعية الحياة فى فترة الشيخوخة .
وأثبت الباحثون فى جامعة ” أمورى ” فى أتلانتا فى الولايات المتحدة، أن هذه الجزيئات – المعروفة بإسم ” الأناضول ” – ساهمت فى تحسين صحة مجموعة متنوعة من الحيوانات الأكبر سنا، مما آثار آمالا فى أن تسهم أيضا فى إحداث تأثير إيجابى على البشر من المسنين، فقد جعلت هذه الأنزيمات الفئران أكثر قدرة على الحركة، وأكثر مقاومة للعدوى والإجهاد الناجم عن التعرض للحرارة، وبالنسبة للبعض زاد ” الأناضول ” مقدار فترة الخصوبة.
وأوضح الباحثون أن الطريقة التى يستهلك بها البشر المسنون كميات أكبر من المواد الكيميائية بآمان ليست معروفة حتى الآن، إلا أنهم متفائلون بشأن قدرة هذه الجزيئات والبكتيريا علي إحداث تأثيرات مماثلة على البشر.
وعكف الباحثون على دراسة تأثير هذه الجزيئات و البكتيريا فى الفئران ، والديدان والذباب، وأظهرت الأبحاث أن هذه الإنزيمات قد ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين صحة الفئران والديدان والذباب، فضلا عن تأخير خطى الشيخوخة لفترة أطول، فضلا عن جعل فترة الشيخوخة أكثر صحة ومقاومة الإجهاد والبقاء بنشاط.
وأثبت مختبر الدكتور كالمان أن الجزيئات المماثلة جعلت الديدان والفئران أكثر مقاومة للعدوى و الضغوط.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 20 ساعة
كذب كذب كذب
عليكم في المؤكلات البحريه
تحوي كل المعادن والكولاجين
تحافظ ع حيوية وقوام الجلد والصحه تشوفها تلمع بعيونهم
لحد آخر رمق
ولكم في دول شرق اسيا واليابان 😍😍خير مثال
برق[ عدد التعليقات: 10610 ] نشر منذ 56 دقيقة
امل
بسألك عن سمك السلمون اللي يحوي كميات من فيتامين د
هل هو افضل الأسماك وبالإضافة لاحتوائه لفيتامين د يحوي جميع العناصر
الاخرى ؟؟؟؟؟
ومن ناحيه طبيه هل هو افضل من الناجل والهامور ؟؟؟
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مع انك فتاة من الباديه لكن معلوماتس غزيره الله يحفظتس
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 43 دقيقة
العزيز برق جميع الاسماك تشترك فى وجود كميات من فيتامين “د” و أوميجا 3 والسلمون البرى من المحيط الهادى الافضل على الاطلاق وافضل انواع الاسماك في منطقة الخليج:
الهامور : أجود أنواع الأسماك واشهرها في منطقة الخليج وهو ذو قيمة اقتصادية كبيرة لما اشتهر به من طعم مميز وهناك عدة أنوع منه ويتراوح معظمها في طول يصل إلى 150سم ويتواحد في المناطق الصخرية في قاع مياه البحر لذا فهو يتغذى على القشريات مثل الروبيان والحبار .
الزبيدي : من الاسماك الطيبة المذاق مما زاد من أهميته الاقتصادية في الخليج يصل طول السمكة 60سم ويتغذى على الهوائم الحيوانية .
الحمرا : تتواجد في القيعان الروملية والمناطق المرجانية وهي ذات قيمة اقتصادية كبيرة لطعهما الذيذ يصل طول السمكة 100سم بلونها الاحمر وزعانف طرفها أسود تتغذى على الاسماك الصغيرة والقشريات .
النقرور : من الاسماك المحببة في منطقة الخليج لطعمها الطيب وهي ذات رأس مغطى بقشور كبيرة فضية اللون ولها زعانف شوكية في الظهر ولمعة حمراء وزعانف جانبية صفراء يصل طولها إلى 80سم وتتغذى على الاسماك الصغيرة والقشريات .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 26 دقيقة
برق
بالطبع تخنلف القيمه الغذائيه بين كل ماذكرت😊
سمك السلمون غني في اوميغا٣ وفيتامين بي ٦و٣
لكن فيتامين د جدا قليل 😓
فيتامين دال يوجد في شكل مركز في نوع واحد فقط اسمه👈سمك الاسقمري [ماكريل] 😊هذا يؤكل في اليابان وشرق اسيا وغربها ولكن 🤔سالت عندنا ليس متوفر 😤 شوف اسال عندك يمكن تلاقيه😊
وانا ماأجيب الا الناجل فقط لابأس به يحوي كل ماسبق بس بأقل من الاسقمري ولايقارن به
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.لازم اذهب 👈لطوكيو البهيه 😍 واصطاد او افتح شركه واصدر منه هنا😊
لانه حساس لايعيش الا في البحار الاستوائيه 😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3800 ] نشر منذ 13 دقيقة
انا عندي نقص كبيربفيتامين د😂😢😊بس ماش الا السمك نحمدالله😂😊الشمس علاج قوي بعد الله بس كمان مقدر اجلس فيها كثير😂وحاليا استخدم حبوب لمده شهرين والله الشافي❤
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 4 دقائق
قحطانيه
سمك الناجل يخليك تحبين السمك 😋😋😋
بس بقولك طريقتنا بتتبيله وطبخه تجنننننن
يمكن انتي ذقتي نوع شغله مو مضبوط وكرهتي الاسماك
فكري والله مفيد وخفيف ع المعده 😍