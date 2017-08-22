بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا
تلاعب فتى صغير بأفعى طولها 10 أقدام، قبل أن يمسكها من رأسها وسحبها لخارج الطريق، وسط دهشة المارة.
كانت أفعى طويلة تسببت في تعطل حركة السير بأحد شوارع إندونيسيا، قبل أن يأتي طفل يمسكها من رأسها ويبعدها عن الطريق.
والثعبان من نوع البايثون، وهو الأكبر في العالم، ويعتمد على خنق ضحيته بدلا عن لدغه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32622 ] نشر منذ 4 ساعات
ولد شجاع ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1975 ] نشر منذ 2 ساعتين
شجاع بس الفديو مرعب
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2619 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم متعودين على الأفاعي ورابين مَعها مثل القطاوه .😁.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16795 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه