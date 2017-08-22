 بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 22

    أغسطس

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بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا

بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا
جاكرتا(صدى):

تلاعب فتى صغير بأفعى طولها 10 أقدام، قبل أن يمسكها من رأسها وسحبها لخارج الطريق، وسط دهشة المارة.

كانت أفعى طويلة تسببت في تعطل حركة السير بأحد شوارع إندونيسيا، قبل أن يأتي طفل يمسكها من رأسها ويبعدها عن الطريق.

والثعبان من نوع البايثون، وهو الأكبر في العالم، ويعتمد على خنق ضحيته بدلا عن لدغه.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32622 ] نشر منذ 4 ساعات

ولد شجاع ,,

[ عدد التعليقات: 1975 ] نشر منذ 2 ساعتين

شجاع بس الفديو مرعب

[ عدد التعليقات: 2619 ] نشر منذ 2 ساعتين

هم متعودين على الأفاعي ورابين مَعها مثل القطاوه .😁.

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