بالفيديو.. طفل يتلاعب بأفعى عملاقة في إندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

تلاعب فتى صغير بأفعى طولها 10 أقدام، قبل أن يمسكها من رأسها وسحبها لخارج الطريق، وسط دهشة المارة.

كانت أفعى طويلة تسببت في تعطل حركة السير بأحد شوارع إندونيسيا، قبل أن يأتي طفل يمسكها من رأسها ويبعدها عن الطريق.

والثعبان من نوع البايثون، وهو الأكبر في العالم، ويعتمد على خنق ضحيته بدلا عن لدغه.