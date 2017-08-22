دراسة: المخ لا يأخذ إجازة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أثبتت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجراها فريق من الباحثين فى الأكاديمية العلمية الفرنسية أن خلايا المخ تظل تعمل بكامل نشاطها، وهو ما يعرف بشبكة ” الوضع الافتراضى من مناطق الدماغ النشطة ” عندما يكون الإنسان نائما ، لتظل هذه الخلايا نشطة وتتميز بتذبذبات متماسكة أثناء عملها.

وأوضحت الدراسة أن هذه العملية تهدف بصفة أساسية لإيجاد التوازن النفسي و تعزيز الذاكرة، مثال على ذلك عندما يكون الإنسان يمشى فى الطريق وعقله شارد فى مجال آخر وفجأة يصطدم بشىء فنجد المخ أوتوماتيكيا يخرج من حالة الأحلام ويركز مع الواقع الذى أصبح فيه الشخص.