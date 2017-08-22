جماعة بيئية تختصم الحكومة الهولندية أمام القضاء لتلوث الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

قررت جماعة مدافعة عن البيئة، اختصام الحكومة الهولندية أمام المحكمة مطالبة إياها باتخاذ إجراءات فورية لضمان جودة الهواء ومنع التلوث وفق المعايير الرسمية.

وذكر موقع ” دتش نيوز ” الإخباري أن القضاة في لاهاي سينظرون في القضية هذا الأسبوع، حيث تقول منظمة ” ميليوديفنسي ” لحماية البيئة إن الحكومة تدمر صحة المواطنين على مدى سنوات طويلة.

وقال مسؤول بالمنظمة لصحيفة ” بارول ” إن المواطنين يتنفسون يوميا هواء غير صحي مما يعني وقوع عشرات الآلاف من الأشخاص فريسة للأمراض يموت منهم الآلاف نتيجة لذلك.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صادر عن مجلس الصحة مؤخرا كشف عن تلوث نوعية الهواء في العاصمة أمستردام ولم يشهد تحسنا في السنوات الأخيرة لتفاقم تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين.