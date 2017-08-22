⁠⁠⁠⁠⁠الهزاع : أحلم بالأنضمام لمنتخب مونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اعترف هزاع الهزاع، مهاجم فريق الاتفاق، بأن عدم ضمه للمنتخب الوطني الأول في القائمة التي أعلنها المدرب الهولندي ” فان مارفيك ” كان بمثابة الـ ” صدمة ” بالنسبة له، في ظل ترشيحه من معظم النقاد للانضمام للأخضر في هذه الفترة.

وأكد الهزاع أنه سيسعى لعدم التأثر سلباً من عدم استدعائه للمنتخب الأول، بل إنه سيبذل جهوداً أكبر للحصول على فرص حلم الانضمام لتشكيلة المنتخب الأول في مونديال روسيا، في حال تحقق الحلم فعلاً بالوصول، من خلال الانتصار في المواجهتين المقبلتين ضد الإمارات واليابان، مبيناً أن الحلم بالنسبة لأي لاعب قد يتأخر، ولكنه إذا حدث يكون أكثر سعادة.