الراجحي ومعادن يرفعان البورصة ودبي تتفوق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ارتفعت البورصة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” وسجلت بورصة دبي أيضا أداء أفضل من معظم أسواق الأسهم الخليجية لكن في معاملات هزيلة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة إلى 65.80 ريال لتبلغ مكاسبه على مدى الخمس جلسات الأخيرة 4.9 بالمئة. ومن بين 14 محللا يغطون سهم الراجحي أعطى سبعة منهم توصية ” شراء ” أو ” شراء قوي ” بينما منحه ستة محللين توصية ” احتفاظ ” بحسب بيانات تومسون رويترز محددين متوسط سعره المستهدف عند 70.90 ريال.

وارتفع سهم معادن 1.8 بالمئة بعد صعود الأسعار العالمية للمعادن الصناعية إلى أعلى مستوياتها في سنوات ليلة يوم الاثنين.

وقفز سهم صندوق المعذر ريت بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي ليصل إلى 11 ريالا عند إدراجه في بورصة المملكة ليصبح خامس صندوق استثمار عقاري في السوق.

وهبط سهم صندوق الجزيرة موطن ريت 2.2 بالمئة.

ومن المنتظر أن تقرر اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق قرب نهاية سبتمبر أيلول ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية والكويت إلى سوق ناشئة ثانوية وهو ما قد يجلب إليها تدفقات مالية جديدة من الصناديق الخاملة والنشطة.

وبدأ بعض المستثمرين تكوين مراكز تحسبا للقرارات وقالت أرقام كابيتال في تقرير يوم الثلاثاء إن من المرجح اتخاذ قرارات إيجابية في الحالتين رغم أن الإدراج الفعلي سيجري على مرحلتين في سبتمبر أيلول 2018 ومارس آذار 2019.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.6 بالمئة.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 0.5 بالمئة مع هبوط سهم دانة غاز 4.5 بالمئة. وصعد السهم 8.1 بالمئة يوم الاثنين بعدما أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في صافي ربح الربع الثاني من العام الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا مع ارتفاع حجم التداول قليلا عن مستواه في الجلسة السابقة الذي كان الأدنى من نوعه منذ بداية العام.

وارتفع سهم مجموعة استثمار القابضة 2.7 بالمئة إلى 7.72 ريال. وتراجع السهم بعد إدراجه الأسبوع الماضي في أعقاب طرح عام أولي بسعر عشرة ريالات.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة. وصعد سهم جي.بي أوتو 3.9 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الثلاثاء:

السعودية.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7254 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3611 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4474 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 9065 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 13115 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6932 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1308 نقاط.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4972 نقطة.