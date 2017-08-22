إيكاردي: الأرجنتين تمتلك أقوى خط هجوم في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال مهاجم إنترميلان الإيطالي ماورو إيكاردي، إن منتخب الأرجنتين يمتلك أقوي خط هجوم في العالم، وذلك بعد ما شملته قائمة المدرب الجديد للمنتخب خورخي سامبولي، إلى جانب ليونيل ميسي وباولو ديبالا.

وأضاف إيكاردي، في تصريحات نقلتها مجلة ” فور فور تو ” الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، ” من المهم تماما بالنسبة لي اللعب مع لاعبين مثل ميسي وديبالا ودي ماريا وبانيجا.. فهم يمتلكون مهارات رائعة وسيساعدون بالتأكيد في تطوير أدائي وأعتزم الرد بشكل قوي على اختياري ضمن المنتخب من خلال الأداء الجيد ” .

وكان إيكاردي قد سجل ثنائية في المباراة التي افتتح بها النيراتزوري-إنتر ميلان- مشوارهم في الدوري الإيطالي ” سيري آ ” وفازوا فيها على فيورنتينا 3-0.

وتواجه الأرجنتين كلا من الأوروجواي وفنزويلا في الجولتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها روسيا العام المقبل .